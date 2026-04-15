きのう正午すぎに山形県南陽市で発生した火災は、住宅など少なくとも９棟が焼けたことが分かりました。 【画像】少なくとも9棟が焼けた火災現場 現場付近では出火当時たき火が行われていたとの情報もあり、消防や警察が出火原因などを調べています。 消防などによりますとこの火災はきのう正午すぎに南陽市漆山で発生したものです。 現場は住宅密集地で火は午後６時前に鎮火しましたが、男性（７５）の住宅周辺の広範囲が焼け