15日(水)日中は晴れ間もあり、各地で気温が上がりました。最高気温は、阿賀町津川や関川村下関・魚沼市小出などで25℃を超えて夏日になりました。そのほかも、長岡市・村上市・十日町市などで今シーズンに入ってもっとも気温が上がり、汗ばむ陽気になりました。ただ、今日は天気が下り坂で、この時間は県内各地で雨が降っています。 16日(木)は、次第に天気が回復に向かう見込みです。 ◆16日(木)午前9時の予想天