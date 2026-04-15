例年より早く雪解けが進んでいます。北陸地方整備局は、国道沿いで雪崩が発生する危険がないかパトロールしました。 北陸地方整備局の職員や専門家が調査したのは、湯沢町と南魚沼市の国道17号です。過去に雪崩が発生した場所など11カ所を回り、山の斜面に残る雪にひび割れがないか確認しました。地上から見えづらい沢などは、ドローンを使って積雪の状況を調べました。 ■日本雪氷学会雪崩分科会 町田誠会