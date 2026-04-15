4月1日、世界的メーカー『トヨタ自動車』の社長に就任した新潟県出身の近健太氏が新体制をスタートさせました。新入社員を前に語ったのは『車への愛情』でした。 ホールにとどろくエンジン音。愛知県豊田市で開かれたトヨタ自動車の入社式。約2300人の新入社員の前に立ったのは、新潟県出身の近健太社長(57)です。1991年に入社し財務担当の責任者などを務め、4月1日社長に就任しました。 ■近健