大村市内で登校中の女子児童に対し、下半身を露出したとして、30代の作業員の男が15日、逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、大村市の30代の作業員の男です。 男は、4月10日午前7時20分頃、大村市内で登校中の女子児童に対し、下半身を露出した疑いです。 女子児童がその後、小学校に相談し、事件が発覚。捜査の結果、男が浮上したということです。 男は容疑を認めているということです。