「正面から勝負される」状況での12四球を米メディアは評価した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月14日、メッツとのカード2戦目を2-1で制し、初戦に続いて連勝を飾った。終盤の8回にドジャースは、カイル・タッカーの適時打で勝ち越し。開幕から不振が囁かれていたタッカーから貴重な一打が生まれ、接戦をものにしている。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェック今季よりドジ