◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人は１５日、甲子園での阪神戦が雨天中止になり、室内練習場で練習を行った。巨人のボビー・ダルベック内野手は阿部監督から打撃指導を受けた。阿部監督はフリー打撃で自ら打撃投手を務めて熱投、その後は正面からトスを上げ、身ぶり手ぶり助言。ダルベックは「バッティングに関して技術的なこととか、ボールの待ち方とか、そういったところを教わりました」