◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（１５日・静岡）巨人の三塚琉生外野手（２１）が今季１号を放ち、長打力でアピールした。「９番・左翼」で出場。１点リードの２回２死一塁の第１打席で、右腕・野里の投じた初球の直球を強振。打った瞬間、確信の一発は右翼スタンドに着弾した。昨季６月に支配下昇格を勝ち取った左の大砲。今季は春季キャンプ中に左足関節を捻挫し、３月１８日の３軍戦で実戦復帰した。持ち味の打撃で１軍