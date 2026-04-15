見頃を迎えた、国内有数の桜の名所として知られる青森・弘前公園の桜＝15日午後、弘前市国内有数の桜の名所として知られる青森県弘前市の弘前公園で15日、ソメイヨシノなどが満開に近づき、見頃を迎えた。3〜4月の高温の影響で開花は平年より11日ほど早く、観測史上2番目の早さ。園内や弘前城の外堀にはソメイヨシノをはじめ52品種、約2600本の桜が並ぶ。市は16〜18日にかけて満開と予想し、外堀の水面を花びらが埋め尽くす「