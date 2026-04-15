今度の日曜日にこけら落としを迎える、名古屋のパロマ瑞穂スタジアムのVIPルームが初公開されました。 【写真を見る】【初公開】パロマ瑞穂スタジアムのVIPルーム 最上階の5階に！倒木の恐れがあった木で作った机も 名古屋 （太田有咲記者）「こちらのVIPルームは、ソファに座りながら、外の様子をゆったりと眺めることができます。そして、外に出ると、試合の熱気を間近で感じることができます」 倒木の恐れ