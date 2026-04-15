◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝４月１５日、栗東トレセンデビューから５戦４勝と底を見せていないグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）は、朝一番の栗東・坂路でウィンストン（４歳１勝クラス）と併せ馬。一杯になる僚馬に対し、馬なりのまま１馬身先着した。杉山晴調教師は「坂路主体の馬ですが、仕上がりは悪くないです」と