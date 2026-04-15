バイエルンに所属する元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが、レアル・マドリードへの警戒感を口にした。14日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。6シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）制覇を目指すバイエルンは、ノックアウトフェーズ準々決勝でレアル・マドリードと激突。敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』に乗り込んだファーストレグではルイス・ディアスとハリー・ケインがネットを揺らし、反撃を1点に