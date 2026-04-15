バレーボールＳＶリーグの第１０回理事会が東京都内で開かれ、２部相当のＶリーグに所属する北海道イエロースターズが来季からＳＶリーグに昇格することが決定した。早くも補強に動いており、戦力を整えて国内最高峰のリーグに挑戦する。１年の時を経て、イエロースターズがついにＳＶリーグへの切符を手にした。この日吉報が届き、ミドルブロッカーの中谷薫は「バレーを始めた時から夢であった当時のＶ１リーグ、今のＳＶリー