レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、逆転でのチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出へ意気込みを示した。14日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。CLノックアウトフェーズ準々決勝でバイエルンと顔を合わせることとなったレアル・マドリードは、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でのファーストレグで1−2の敗戦。2点ビハインドの74分にトレント・アレクサンダー・アーノルドの絶妙なラストパ