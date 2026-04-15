日本オラクルと北海道大学、富良野市、石狩市は、2025年度の「DX提案実践演習：地域課題解決に向けたDX提案」プロジェクトの成果報告会を、2026年3月17日、札幌市の北海道大学理学部大講堂で開催した。北海道大学理学部大講堂で行われた成果発表会の様子同プロジェクトは、学生がIT企業に就職したことを想定しながら、自治体をクライアントとし、地域課題解決に向け、IT技術とデータを活用して、DX提案を行う実践型プログラムで、