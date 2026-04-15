禅の力で町を盛り上げます。震災で甚大な被害を受けた石川県輪島市門前町の総持寺祖院は、同じく曹洞宗の福井県・永平寺と共に、町の活性化に向けた協議会を発足させました。文字通り、総持寺祖院の門前で発展してきた石川県輪島市門前町。かつて2万人近くが住んだこの地域の人口は、現在、約4000人まで落ち込んでいます。また、町の中心となる総持寺も、能登半島地震の影響で甚大な被害を受け、現在も復旧工事が続いています。約1