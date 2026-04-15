市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：現在降っている雨は15日夜中にやみ、あす16日、あさって17日は晴れます。気温が平年より高い状態は17日から復活し、20日・月曜日は24度の予想です。16日朝9時の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われて、石川県内は朝から晴れるでしょう。ただ、北寄りの冷たい風が吹くため、特に能登地