J:COMは4月15日、グループ会社のJCOMフィナンシャルが実施した「賃上げにおける可処分所得の使途実態調査」の結果を発表した。直近1年間に手取り収入が増加した20代〜60代の男女330人を対象に調査したもので、賃上げの恩恵を受けても、その多くが生活費の補填や将来への備えに充てられており、趣味・娯楽に回せていない実態が明らかになった。直近1年間で増加した月々の手取り収入額はいくらですか。（出典：J:COM）まず、直近1年