タイムシェア別荘という言葉が広がる一方で、「種類が多くて違いが分かりにくい」という声も増えています。実際、所有形態や利用方法によってその中身は大きく異なります。今回は、タイムシェア別荘の代表的な類型を整理するとともに、他のリゾート不動産との違い、そして利用スタイルの広がりについて解説します。○多様化するタイムシェア別荘の類型まず押さえておきたいのは、「タイムシェア別荘」と一口に言っても、いくつかの