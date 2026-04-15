男女関係の疑問を心理学や行動科学の研究をもとに解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、近年たびたび話題になる「オープンマリッジ」は本当に幸せな関係なのかを考えます。世間では否定的な意見が多い一方、心理学研究では一夫一婦制のカップルと同等、あるいはそれ以上の関係満足度を示す結果も報告されています。オープンな