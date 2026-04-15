映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開を記念し、タイトーから4月24日、江戸川コナン」がつけている蝶ネクタイ型変声機がプライズで初登場。なんと、実際に声を変えることができるのだとか。タイトー「名探偵コナンプラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」こちらが、コナンくんのように声を変えることができちゃう「名探偵コナンプラチナムザッカ蝶ネクタイ型変声機」です。リボンを通して話すと、実際に自分の声が高