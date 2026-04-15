高市早苗首相は１５日、石油由来の医療物資などの供給を維持するため、東南アジア各国に対し、総額１兆６０００億円の金融支援を行うと表明した。この日午後に出席した東南アジアの首脳たちとのオンライン会合の終了後、高市首相は報道陣に対し「本会合は現下の中東情勢を踏まえ、エネルギーや重要物資のサプライチェーンの強靭化に向けて深刻な懸念を共有するアジアの国々と共有し進めることを目的として日本が主導して開催い