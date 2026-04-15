映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の公開を記念し、各方面からコナングッズが続々登場していますが、4月17日からはなんと、“眠りの小五郎”ごっこができちゃうあのアイテムが、セガプライズに登場するんです!＼#アニメコナン30周年👓✨/TVアニメ『名探偵コナン』の印象的なエピソードをイメージしたフィギュアや作品にまつわるアイテムが #セガプライズ から続々展開!腕時計型麻酔銃風のリストウォッチが時