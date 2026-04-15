BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の音源の一部がリリース前に流出したとして、所属事務所が法的対応に乗り出した。4月13日（現地時間）、米ビルボードは『ARIRANG』の発売前に楽曲や歌詞、アートワークを流出させた疑いがある匿名のX（旧Twitter）ユーザーに対し、法的措置が取られたと報じた。「涙もお金も枯れはてた」BTSの日本ファンクラブが炎上報道によると、BTSの所属事務所BIGHIT MUSICは、流出に関与したアカウント所有者