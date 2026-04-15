津山城再現CG CGでよみがえりました。津山城などに置かれたデジタルサイネージで、江戸時代の津山城の内部を体感できるようになりました。 新しいCGは、津山市などでつくる「津山まちじゅう博物館コンソーシアム」が制作しました。津山城の天守は高さ約22mです。藩主の森忠政が築城した江戸時代初めごろの堂々たる姿をCGで再現しています。 デジタルサイネージの画面を操作すると――