坂出市提供 香川県坂出市は2026年4月24日、塩業資料館（坂出市大屋冨町）でデザインマンホールが印刷されたマンホールカードを無料配布します。 かつて栄えた産業「製塩」をテーマに、江戸時代の製塩法「揚げ浜式」の塩づくりに取り組む様子が描かれています。 下水道への関心を高めるために製作したもので、塩業資料館を訪れた人に1人1枚配布します。予約や郵送での配布は行いません。