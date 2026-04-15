11日、交渉決裂で終わったアメリカとイランによる“停戦協議”。今後の行方が注目される中…、アメリカのトランプ大統領は14日、ニューヨーク・ポストの取材に応じ、アメリカとイランの2回目の協議がパキスタンの首都・イスラマバードで「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。前回の協議ではアメリカがウランの濃縮を20年間停止するよう求めたのに対し、イランは最長で5年間なら受け入れ