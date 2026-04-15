今月から始まった自転車の青切符制度を悪用した詐欺事件が鹿児島県でもおきました。日置市で警察官を名乗る2人組の男が、自転車で登校中の男子高校生から反則金として現金6000円をだまし取る詐欺事件がありました。今月から始まった自転車の交通違反に反則金が科される青切符制度。2週間がたち、制度を悪用した詐欺事件が発生しました。被害にあったのは県内に住む男子高校生。警察によりますと、14日午前8時20分ごろ、日置市で、