イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、埋蔵金プロジェクトのいきさつについて語った。全国6カ所に、巨額の金や貴金属類を隠していることを公表している。「3回生きて、死んで、生きて、生きて…それをやって遊んで、仕事をしないでいいくらいは入れたつもり」。具体的な額は「“コンプライアンスがある