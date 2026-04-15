フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。カラフルなゴルフウエア姿を公開し、美脚ショットを披露した。「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへおよそ1年ぶりでした！」と報告。「フリーになってからの日々にも慣れてきたので、また頻繁に行けたらいいな」と続けた。ピンクのポロシャツに黒のミニスカートを合わせたコーデを披露。カートで足を組み、美脚が