「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」（１５日、宮島）昼過ぎまで降り続いた雨は上がり、緩やかなホーム向かい風のもとで優勝戦が争われた。１号艇は予選１位、準優１着の福島勇樹（東京）。進入は４号艇の村松修二（広島）がピット離れで遅れ、同期の金子萌（静岡）が一つ内へ入り１２３・５４６の並び。１コースの福島は準優と同じコンマ０７のドンピシャのＳを決めて悠々と逃げ切り、２コース差しの大平誉史明（大