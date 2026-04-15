衆院議長公邸で開かれた皇族数確保に関する全体会議＝15日午後衆参両院は15日、皇族数確保策に関する全体会議を衆院議長公邸で開いた。昨年4月以来、約1年ぶりの再開で、衆参全13党派の代表者が意見表明した。中道改革連合は見解を取りまとめるべく議論をスタートしたと説明し、議論の現状報告にとどめた。森英介衆院議長は今国会中に皇室典範の改正を目指すと明言。「できるだけ速やかに立法府の総意を取りまとめたい」と述べ、