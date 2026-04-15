ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦が15日に開幕した。緊張の1号艇をうまく切り抜けた。津は約3年9カ月ぶり登場となる谷口佳蓮（24＝香川）。4Rでいきなりの絶好枠がやってきた。戸惑ったのか、身が引き締まったのか。「とにかくスタートに集中しました。あとはしっかりハンドルを入れることだけ考えていました」戸惑わず、身を引き締めて挑めた。スタートは会心のコンマ04。さすがに後続はなすすべもない。すんなり