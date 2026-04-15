「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）アクシデントで球審が交代した。初回無死二塁。寺地の折れたバットが深谷球審の右前腕に当たった。プレー中断後、深谷球審は立ったまま痛みをこらえるようにして、ロッテのトレーナーと会話。その後、付き添われて裏に下がった。場内には「ただいま球審の手当てを行っております。今しばらくお待ちくださいませ」とアナウンスが流れた。しかし、治療が長引き、日