中国の装備製造業製品の第1四半期（1-3月期）の輸出額は前年同期比19．2％増の4兆2500億元（約99兆1000億円）に達しました。この輸出額は、中国の輸出総額の6割以上を占めます。国際市場での金、銀、銅などの金属価格は昨年以来、上昇し続けており、世界規模での鉱業採掘の活発化を後押ししています。中国製鉱山機械はこの「ゴールドラッシュ」に乗り、売上が急増し、輸出も大幅な伸びを実現しました。山東省済寧市にある建設機械