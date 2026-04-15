数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見すると計算が大変そうに見える問題も、視点を変えればパズルのようにスルスル解けるはず。リラックスして挑戦してみてくださいね。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。81 □ 9 □ 7 = 2 ヒント：「81」と「9」の関係性に注目してみましょう。ゴールである「2」という数字に対して、数字をどう小さくしていくかがポイ