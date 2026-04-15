「不二家」は、4月27日（月）から、「OUTDOOR PRODUCTS」とコラボレーションしたアイテムの第2弾を、全国の洋菓子店とレストランで発売する。【写真】ちょっとしたおでかけにぴったり！ 「ショルダーバッグ」も用意■軽量で日常使いしやすい 今回登場するのは、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した、「OUTDOOR PRODUCTS」の限定アイテム全2種。ラインナップには、「ミルキー」のロゴとペコちゃん＆ポ