レアル・マドリーというクラブには、ある奇妙な特異性がある。ファンやメディアを巻き込んだ激しい論争の末に、「最高の選手たちがいない時こそ、チームはより良いプレーを見せる」という合意が形成される瞬間はその一つだ。その論争は、時にSNSや観客席を飛び火し、執念深くやり過ぎればピッチ上の結果にさえ悪影響を及ぼしかねない。ちょっとした怪我や累積警告による出場停止、あるいは休養。もしスター選手が不在のままチ