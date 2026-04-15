コメ作りのシーズンが到来です。柏崎市で極早生品種『葉月みのり』の田植えが始まりました。県内でもっとも早い新米の1つとして、8月下旬の販売を目指します。 柏崎市の田村農産は、今年3.4haの田んぼで『葉月みのり』を作付けします。15日は、1カ月ほどかけて育てた苗を植えました。 『葉月みのり』は、コシヒカリより早く8月中旬に収穫できる品種で、粒が大きく甘みが強いのが特徴です。2025年は猛暑の影響で、