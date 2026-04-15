スノーボードの平野歩夢選手がトークショーに出席し、大ケガを乗り越え出場したミラノ・コルティナオリンピックや今後の活動について語りました。 2026年2月のミラノ・コルティナオリンピック。大会史上初となる大技縦2回転・横4回転半の『ダブルコーク1620』や自身の代名詞『トリプルコーク1440』を決めるなど、平野歩夢らしい滑りで世界を魅了しました。オリンピックの約3週間前にワ&#