春を迎え、クマが動き出しています。2025年度県内でも人身被害が相次ぎ、県が新たな捕獲の取り組みを始めています。 ■白井希咲記者 「新発田市では先週、体長約50cmの子グマ一頭が目撃されました。」 ■住民 「子グマでも怖い。あまり出歩かないようにしようかなと。」 冬眠から目覚めたクマ。県内ではすでに86件の出没が確認されています。 長岡市では･･･ ■入澤芽生記者 「川沿いの土手に仕掛けら