「2日以内に何かが起きる」。イランとの停戦期間が来週に迫るなか、アメリカのトランプ大統領が戦闘終結に向けたイランとの再協議の可能性を示唆しました。先週末、パキスタンの首都イスラマバードで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた直接協議。合意に至らず、焦点となっていた今後の展開について、14日、トランプ大統領のある発言が報じられました。それは…アメリカトランプ大統領「（記者は）そこにとどまるべきだ