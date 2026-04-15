京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童がおととい、遺体で見つかったことを受け、警察はきょう、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しました。記者「午前7時すぎです。行方不明となった安達結希さんの自宅付近ですが、警察車両が多く集まって、規制線がはられています」午前7時すぎ、規制線がはられ、あたりに緊張感が走りました。先月23日から行方不明となっていた京都府南丹市園部町に住む11歳の小学生・安達結希さん。