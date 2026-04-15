東京科学大学に人型ロボットを利用した新たな研究拠点が設置され、15日公開されました。実験や開発などでの単純作業をロボットが行い、研究の効率化を目指すということです。15日、公開されたのは東京科学大学に新たに設置された「ロボット未来創造センター」です。このセンターが保有する2本の腕を持つ人型ロボットは、試薬の注入や細胞の培養など人だと疲れを感じやすい細かい作業を何時間でも行うことができ、その間に研究者が