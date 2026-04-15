ＦＣＶ小型トラックのベースとなる「エルフＥＶ」（いすゞ提供）いすゞ自動車は１５日、次世代の燃料電池自動車（ＦＣＶ）小型トラックで国内初の量産化に乗り出すと発表した。トヨタ自動車と共同開発し、２０２７年度の生産開始を目指す。一方でホンダと開発中の大型トラックは水素ステーションの整備の遅れから２７年ごろを予定していた市場投入を延期し、早期の実用化が見込める小型の開発を優先する。