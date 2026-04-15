◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）広島が足攻を起点に先制点をもぎとった。両軍無得点の２回、１死から坂倉が四球で出塁。続く佐々木は初球を二飛に倒れたが、中村奨の２球目に坂倉が左腕・マラーのモーションを完璧に盗んだ好スタートで二盗に成功した。中村奨は投前のゴロだったが、マラーの悪送球を誘い先手を取った（記録は内野安打と悪送球）。初回も２死一塁で、菊池が二盗に成功。モンテ