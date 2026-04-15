能登半島地震で深刻な液状化被害を受けた石川県の内灘町やかほく市。このうち、砂地のゆるい地盤が広がり地下水位も高いエリアでは、液状化で水平にずれ動く側方流動の現象が発生しました。確認された地盤のずれは最大3メートル。復旧復興に向けて土地の境界の再確定が急務となる中、15日から本格的な地籍調査が始まりました。 山下 実々 記者：「かほく市内の住宅街では、道路と住宅の境目に大きな段差があったりなど