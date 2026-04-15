◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人は１５日、甲子園での阪神戦が雨天中止になり、室内練習場で練習を行った。阿部慎之助監督は、打撃の状態がやや下降気味の新外国人ボビー・ダルベック内野手に熱血指導した。フリー打撃で自ら打撃投手を務めて熱投すると、近づいてネットを置き、今度は正面からトスを上げ、身ぶり手ぶり助言した。開幕から４番として奮闘してきた新助っ人は現在３試合