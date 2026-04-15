１５日の阪神戦（甲子園）に先発予定だった巨人の田中将大投手（３７）は、同試合が雨天中止となった影響で翌１６日の同カードへスライド登板となることが決まった。移籍後初の阪神戦に登板予定だった田中将だが、この日の昼過ぎに試合中止が決定。初めてとなる伝統の一戦の先発マウンドは、１６日に?先送り?となった。村田バッテリーチーフコーチは「明日は（田中将に）スライドでいってもらいます」と明言。「（状態はいい