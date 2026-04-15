Ｊリーグは１５日、３月度の「明治安田百年構想リーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」を発表し、Ｊ１イースト（東）は鹿島ＦＷ鈴木優磨が輝いた。３月に行われた４試合で全試合に先発し、３ゴール１アシストをマーク。チームも４戦全勝だった。鈴木は「チームも非常に好調だったので、自分が代表してＭＶＰをもらえたのかなと思います。前線の選手は数字を求められますし、ゴールやアシストで勝利に貢献できたことが一番良かったで